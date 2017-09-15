المهاجرون الأفارقة.. معاناة إضافية في ليبيا!

ديون سيرسي وجايمي ياياباري*

عندما وصل «كليلو درامة» إلى ليبيا، كان إلى حد كبير يشبه الآلاف من المهاجرين الآخرين القادمين من جميع أنحاء أفريقيا، وجميعهم يستميتون لعبور البحر للوصول إلى أوروبا، أملاً في حياة أفضل، لكن في ليبيا، برز «درامة»، مثل العديد من الأشخاص الآخرين القادمين من بلده غامبيا، وغيرها من دول جنوب الصحراء الكبرى، بين دوامة من المهاجرين وكان هدفا لإساءة المعاملة لسبب واحد واضح: لون بشرته القاتم. ويصفهم المهربون الليبيون بـ «المحروقين»، وهي كنية عرقية تستخدم أحيانا في البلاد لوصف الأشخاص من ذوي البشرة السوداء اللون. وفي حين أن العديد من المهاجرين الذين يمرون عبر ليبيا في انتظار الإبحار إلى إيطاليا يتعرضون للضرب وغير ذلك من صور سوء المعاملة من قبل المهربين، يعتقد «درامة» أنه لاقى معاملة قاسية بشكل خاص بسبب لون بشرته. يقول درامة (18 عاماً): «إنهم يعتقدون أنهم أفضل منا. وهم يقولون إننا خلقنا مختلفين عنهم».

وبالنسبة للأفارقة أمثال درامة، هناك القليل من المسارات القانونية للهجرة، لذا فإن عشرات الآلاف يلجؤون إلى المهربين لمساعدتهم على الوصول إلى أوروبا. ولكي يتمكنوا من تسديد الرسوم التي قد تصل إلى 5000 دولار، يمضي العديد من المهاجرين الذين يعبرون الطريق الرئيسي للبحر شهوراً في العمل في ظل ظروف قاسية وإساءة معاملة في ليبيا، وهي بلد يعاني من انعدام القانون والعنف منذ سقوط الديكتاتور السابق معمر القذافي.

وقد عبر البحر المتوسط هذا العام أكثر من 132 ألف مهاجر ولاجئ للوصول إلى أوروبا، جميعهم يواجهون مخاطر كبيرة على طول الطريق. وقد غرق أكثر من 2300 أو أصبحوا في عداد المفقودين بعد انطلاقهم من الساحل الشمالي لليبيا، بينما يمكث كثيرون آخرون في ليبيا في انتظار العبور.

وذكر تقرير جديد لمنظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة أن بعض المهاجرين يكونون أكثر عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال من غيرهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يسافرون بمفردهم والذين لم يحصلوا سوى على مستويات منخفضة من التعليم والأطفال من أي سن والمهاجرين الذين تحملوا رحلات طويلة.

بيد أن الناس من جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية هم الأكثر عرضة للخطر، بحسب ما أفاد التقرير. وقال «كريستوفر تيدي»، متحدث باسم اليونيسيف، «إنها حقيقة وحشية ومروعة، لكن الشباب بحاجة لأن يعرفوا المخاطر قبل اتخاذ قرار بالذهاب. وخلاصة القول إن هذا يثبت مدى أهمية حصول أطفال المهاجرين واللاجئين على مسارات آمنة وقانونية للهجرة».