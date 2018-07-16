ابن دغر: إيران تسعى لتقسيم اليمن عبر مشروعها الطائفي العنصري

عدن (الاتحاد)
أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن إيران تسعى جاهدة لتقسيم اليمن والنيل من أمنه ووحدته عبر مشروعها الطائفي العنصري الذي تحاول فرضه عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وجدد ابن دغر خلال استقباله، أمس، السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، دعوته الأمم المتحدة للضغط على إيران بالكف عن التدخلات في الشأن اليمني، ومنع تهريبها للأسلحة، بما فيها الصواريخ البالستية، وإلزامها بالقوانين الدولية، مؤكداً أن الحكومة الشرعية بمساندة التحالف العربي لن تسمح لإيران ونظامها بتهديد الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
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من جانبه، أكد السفير الأميركي دعم بلاده للحكومة الشرعية، والتعاون معها في مكافحة الإرهاب وإنهاء الانقلاب، مشيراً إلى أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على الأمن العربي والإقليمي والدولي.
وقال: «إن هناك قضية مشتركة، علينا تحقيق النجاح في مواجهة الإرهاب في اليمن الذي يعد جزءاً من معركة العالم في القضاء على التنظيم ومحاربة أفكاره وثقافته».