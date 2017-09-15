تحركات التقدميين «الديمقراطيين»

كاترينا فاندين هافيل*

أطلق الإفراج عن مذكرات حملة هيلاري كلينتون يوم الثلاثاء الماضي بعنوان «ماذا حدث؟»، جولة جديدة من القنص وتصفية الحسابات، ما يشجع وسائل الإعلام التي تدمن على تغطية المؤامرات السياسية على حساب قضايا السياسة. وفي معرض روايتها للجانب الخاص بها من القصة، تنتقد السيناتور بيرني ساندرز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي وحتى نائب الرئيس السابق جو بايدن. هذا حقها. وبالمثل، فإن منتقديها يعارضون تصويرها لبعض الأحداث، لكن بدلاً من فتح الجروح القديمة والخوض في معارك سابقة لأوانها، ربما يكون من الأفضل التفكير في إلى أي مدى وصل الديمقراطيون منذ بداية 2016، وإلى أي حد أصبح الجناح التقدمي في الحزب متفوقاً على مستوى القاعدة الشعبية، والنظر في مساهمات حملة ساندرز نحو بناء حزب أكثر تقدمية. فقد قدم ساندرز رسمياً، يوم الأربعاء، مشروع قانون «الرعاية الصحية للجميع»، وهو السياسة التي كانت ترتكز عليها حملته الرئاسية. وعلى الرغم من أن ساندرز قام لسنوات برعاية خطط رعاية صحية تقضي بقيام جهة واحدة بالدفع، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك بدعم كبير من ديمقراطيين بارزين. فسوف يشارك أعضاء مجلس الشيوخ «كامالا هاريس» (كاليفورنيا) و«اليزابيث وارين» (ماساتشوسيتس) و«كوري بروكر» (نيو جيرسي) -وهم من القادة الصاعدين في الحزب والمتنافسين المحتملين في عام 2020- في رعاية مشروع القانون. وفي الوقت نفسه، أعرب كبار الديمقراطيين، مثل السيناتور «كريستين جيليبراند» (نيويورك) و«كريس ميرفي» (كونيتيكت)، عن تأييدهم لفكرة الرعاية الصحية للجميع.

ويذكر أن الزخم وراء مشروع قانون «الرعاية الصحية للجميع» هو جزء من تحول أوسع نطاقاً بين الديمقراطيين الذين يبدو أنهم يتكتلون حول مجموعة من الأفكار التقدمية التي كان من المستحيل تقريباً تصور أن تطرحها مؤسسة الحزب قبل بضع سنوات فقط. وبرنامج «الصفقة الأفضل» الذي كشف عنه هذا الصيف السيناتور «تشارلز شومر» (نيويورك) والنائبة «نانسي بيلوسي» (كاليفورنيا)، يؤيد الإجراءات الصارمة ضد السلطة الاحتكارية، وتحديد 15 دولاراً كحد أدنى للأجور، وأجندة تجارية متوازنة تعترف بالأضرار التي لحقت بالعمال جرّاء الاتفاقات التجارية التي طالما دعمها القادة الديمقراطيون. كما أن هناك دعماً متزايداً في الحزب لجعل المصاريف الجامعية خالية من الديون، مع تأييد كل من وارين وهاريس وميرفي وجيليبراند لقانون مجانية الدراسة الجامعية.

هذا التحول يرجع في جزء كبير منه إلى الجهود الدؤوبة التي بذلها ساندرز، سواء أثناء الحملة أو في الأشهر التي تلت تولي الرئيس ترامب الرئاسة، لدفع «الديمقراطيين» لكي يكونوا أكثر تقدماً فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الأساسية. وإلى ذلك، فإن الاتجاه الأكثر تقدمية للحزب هو نتاج للحملة الشاقة التي تم خوضها في الانتخابات التمهيدية عام 2016، والتي انتقدها كتاب كلينتون بلا داعٍ، ومع ذلك، فقد أنتجت هذه الحملة المنصة الديمقراطية الأكثر تقدماً في التاريخ. والجدير بالذكر أنه على الرغم من المحاولات المبذولة لجعل ساندرز كبش فداء، فإن حملته هي التي أقحمت قضايا مثل إقرار مبلغ 15 دولاراً كحد أدنى للأجور، ومجانية الدراسة الجامعية في النقاش السائد. وبطبيعة الحال فإن عملية إعادة بناء وإصلاح الحزب تحدث تقدماً. ولا تزال هناك معارك كبيرة يتعين خوضها لخلق حزب ديمقراطي متحرر من الضغوط وأموال الشركات، حزب أكثر التزاماً بتعزيز قوة العمال والجماهير.

*كاتبة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»