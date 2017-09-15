إدارة العمليات العسكرية

ميكا زينكو*

قبل أسبوعين سُئل الليفتنانت جنرال ستيفن تاونسيند- الذي انتهت مؤخراً مهمته قائداً للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال «داعش»- عن عملية اتخاذ القرار التي تتسم باللامركزية نسبياً في إدارة دونالد ترامب، فرد قائلاً: «أستطيع القول إن الإدارة الحالية قد فوضت عملية صنع القرار لسلسلة القيادة العسكرية. ولا أعرف قائداً واحداً في قواتنا المسلحة لا يقدر ذلك. ومن النتائج الأساسية لهذا التفويض أن قراراتنا باتت لا تتعرض للتشكيك كثيراً.. فنحن لم نعد نواجه مثلاً بعشرين سؤالاً عن كل عمل نقوم به في ميدان المعركة، أو كل إجراء نتخذه».

وملاحظة تاونسند لافتة للنظر من زاويتين: أولاً، أنه يندر أن ينتقد جنرال في الخدمة العاملة أسلوب القيادة لرئيس أركان سابق بمثل هذا القدر من الصراحة. ثانياً، إن الملاحظة بحد ذاتها تجسد الشعور الواسع الانتشار الذي أعرب عنه مسؤولون عسكريون محترفون، منذ أن تولى ترامب منصبه، وهو أن أيام الإدارة التفصيلية (Micro-management) التي كان يمارسها البيت الأبيض في تعامله مع المسؤولين العسكريين قد انتهت. ومعنى ذلك أن التدخل المدني المفرط (يسميه البعض رقابة) يضر بالروح المعنوية للقوات، وبالكفاءة القتالية لها.

عندما نسمع مصطلح «الإدارة التفصيلية»، وهو يذكر بشكل ازدرائي في سياق عسكري، فإن هناك أشياء قليلة يجب استحضارها، منها: أن تلك الإدارة لا تعني، بشكل قاطع، التدخل في كل صغيرة وكبيرة من جانب البيت الأبيض أو المسؤولين المدنيين بالبنتاجون في الطريقة التي تنفذ بها العمليات العسكرية ميدانياً، على النحو الذي عبر عنه بوضوح الرئيس الأسبق ليندون جونسون إبان الحرب الفيتنامية عندما قال: «إنهم -العسكريون- لا يستطيعون حتى أن يقصفوا أصغر مبنى من دون الحصول على موافقتي». كما لا تعني في الآن ذاته عدم التدخل مطلقاً في شؤون العمليات العسكرية، وهو ما اعترف به ترامب مؤخراً: «لقد منحت العسكريين سلطات كاملة».

والحقيقة هي أن معظم الرؤساء الأميركيين يمارسون العلاقة مع العسكريين بأسلوب يقع في مكان ما بين الأسلوبين المذكورين: فهم يهتمون بحفنة من الأشياء التي يقوم بها العسكريون يوماً بعد يوم، لكنهم يقومون أيضاً بإعطاء توجيهات مبنية على معلومات دقيقة في النقاط المهمة لاتخاذ القرار بواسطة القادة العسكريين.

والواقع أنني، وفي كل محادثة أجريتها مع مسؤولين مدنيين أو عسكريين، لا أستطيع أن أتذكر أن ضابطاً عسكرياً، على أي مستوى، قال لي إنه قد تلقى توجيهاً أو إرشاداً، كان عوناً له في تطوير خطط من أجل تنفيذ مهمة ما. والأمثلة التي ذكرها هؤلاء الضباط العسكريون عن التدخل المدني في شؤون العمليات تثبت كلها أن ذلك التدخل كان معوقاً وضاراً، وفي أحسن الأحوال لا طائل من ورائه.

والتحدي الخاص بتقييم مدى التدخل المدني في العمليات العسكرية، له أصداء في حروب أميركا المعاصرة أيضاً. ففي أواخر مايو الماضي، قال وزير الدفاع «جيمس ماتيس» في زعم غير معتاد بشأن تفويض السلطات تحت حكم ترامب: «ليس هناك تخفيف من جانبنا في الاهتمام حماية المدنيين الأبرياء. فنحن نفعل كل ما بوسعنا لحماية المدنيين، وتخفيض مستوى تفويض السلطات إلى مستويات عسكرية أدنى، يسمح لنا بتحقيق هذا الهدف بشكل أفضل». مع ذلك تثبت إحصاءات موثقة، أن أعداد الوفيات جراء الضربات الجوية لطائرات التحالف قد ازدادت بشكل ملحوظ في العراق وسوريا. كما أثبتت إحصاءات المنظمات التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أن عدد القتلى من المدنيين في هذا البلد، جراء الضربات الجوية الأميركية، قد ازداد بنسبة 70٪ في النصف الأول من 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

إن الزيادة التي يمكن التدليل عليها لعدد وفيات المدنيين الناتجة عن ضربات جوية أميركية، ترجع على الأرجح، لعوامل متعددة، ولكن النقطة الأساسية التي أود التركيز عليها هنا هي أن تقييم «ماتيس» ثبت في النهاية أنه لم يكن صحيحاً. ولكون ادعاؤه لم يواجه اعتراضاً من أحد، فهذا أمر لا يدعو للدهشة، ويعبر بشكل واضح عن مأزق القادة العسكريين الذين يرغبون في الحصول على قدر أكبر من الاعتماد على الذات في اتخاذ القرار، لكن منح القادة العسكريين قدراً أكبر من الحرية في اختيار أهداف العدو وتنفيذ الضربات، يجب أن يكون مصحوباً بتحميلهم قدراً أكبر من المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها في الميدان بموجب هذه الحرية النسبية، لكن مع عدم المبالاة المستمرة من جانب الكونجرس في الإشراف على المؤسسة العسكرية، والتدقيق الإعلامي المحدود على تلك المؤسسة، فإن حرية التصرف التي يتمتع بها القادة العسكريون اليوم باتت مقبولة على نطاق واسع باعتبارها أمراً صائباً. لكن عندما يكون العسكريون مسؤولين عن التقديرات الاستراتيجية الخاطئة المحتم حدوثها، وعن الحوادث والإحراجات الشخصية، فإن المراقبة المدنية سوف تصبح وبسرعة أكثر حضوراً بكثير، وساعتها سيتهم البيت الأبيض تحت ترامب باتباع أسلوب في الإدارة يتدخل في أدق التفاصيل.

*زميل رفيع لمركز العمل الوقائي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوزسيرفس»