شيوخ صعدة يناشدون الحكومة اليمنية والتحالف تحرير المحافظة بالكامل

الرياض (وكالات)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية عبثت بمقدرات الدولة اليمنية، وهمشت شرائح المجتمع كافة، والبنية الاجتماعية، وما تمثله عبر التاريخ من حضارة سبأ وحضرموت وحمير، وغيرها من القبائل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العقيد المالكي بنادي القوات المسلحة بالرياض، بحضور عدد من شيوخ قبائل صعدة.

وأفاد العقيد المالكي بأن الجميع يلاحظ الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية كل يوم، وممارستها ضد الشعب اليمني، ومنعهم من حقوقهم وتهجيرهم من قراهم ومدنهم في الداخل اليمني، مبيناً أن هناك رفضاً شعبياً داخل اليمن للأفعال التي تقوم بها الميليشيات الحوثية من أعمال تخريبية وأمور طائفية وعنصرية تمثل الأعمال العنصرية البغيضة، وتهمش أفراد المجتمع اليمني.

من جهة أخرى، أوضح الشيخ عبدالخالق بشر، أن أبناء محافظة صعدة ما زالوا يحملون لواء التضحية والنضال رغم مرور أكثر من عقد ونصف العقد من الصراع مع الميليشيات الإيرانية، حيث قدموا فيه جميع أنواع التضحيات، مشيراً إلى أن صعدة تقاوم للبقاء على عروبتها، وأن الميليشيات التابعة لإيران لا تمثلها ولا ترضى بالتدخل الإيراني، ولا تريد وجود أي أجندة إيرانية، مفيداً بأن صعدة يمثلها أبناؤها بعاداتهم وأخلاقهم وأعرافهم الحميدة المعروفة. وقدم الشيخ بشر شكره وتقديره لأبطال الجيش اليمني ولقوات التحالف الذين يعيدون كتابة التاريخ بدمائهم الزكية، مسجلين أرواحهم في مسيرة الفداء والتضحية في جبهات صعدة على وجه الخصوص، وفي جبهات اليمن على وجه العموم، مناشداً الحكومة الشرعية والتحالف العربي باستمرار معركة التحرير حتى نصرة كل المظلومين وعودة كل الحقوق، وتحرير أراضي محافظة صعدة بشكل خاص، والجمهورية اليمنية بشكل عام.