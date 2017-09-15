لاجئو الروهينجا.. لا أهل ولا ملاذ

آني جوين*

تجاوز عدد النازحين من مسلمي الروهينجا الفارين من حملة لجيش ميانمار الـ 370 ألفاً، في أزمة وصفها أكبر مسؤول عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها «مثال نموذجي للتطهير العرقي». ومازال مئات الآلاف من الأقلية العرقية المضطهدة منذ فترة طويلة يتدفقون براً، وعبر قوارب متهالكة إلى بنجلادش، ليصلوا منهكين ومصابين بالجفاف. والنازحون الذين وصلوا إلى بنجلادش يسردون قصصاً عن أهوال مروعة تعرضوا لها على أيدي جيش ميانمار، منها قتل الأهل والأصدقاء والجيران رمياً بالرصاص وحرق منازلهم أمام أعينهم.

وفي خيمة بدائية على جانب طريق، جلست امرأة مسنة من الروهينجا تدعى «نورجيهان»، فرت من قريتها التي أضرمت فيها النيران قبل بضعة أيام. وقالت نورجيهان: «أرادوا فيما يبدو أن نغادر البلاد». واشتكت خديجة البالغة من العمر 35 عاما ولها طفلان من أن مسلمي الروهينجا اعتادوا العيش في ظل ظروف العنف، لكن أحدث حلقات العنف هذه أشد وطأة لأن «الجيش والبوذيين هاجمونا معاً هذه المرة». وفرت خديجة حين تعرضت قرية مجاورة لقريتها للحرق. وفي طريق الفرار إلى بنجلادش تعرضت مجموعة من النازحين لإطلاق نار، ولم تر زوجها منذئذ، لكنها أنقذت طفليها.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، أن عدد الفارين من ميانمار يبلغ نحو 370 ألفا، لكنها أقرت بأن العدد قد يكون أكبر من هذا بكثير. وصرح ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة الدولية: «من الواضح أن التقديرات تم تجاوزها عدة مرات. وأنا متردد في تقديم رقم، لكن من الواضح أن البعض يرى أن العدد قد يكون أكبر بكثير». وفي غمرة تدفق اللاجئين، يتقاضى مشغلو العبارات نحو 122 دولاراً مقابل عبور الفرد للنهر، وهو مبلغ لا يملكه كثير من الفارين. وجهود الإغاثة أعجزتها الأزمة سريعاً، حيث ينفد مخزون الطعام والحبال اللازمة لإقامة الخيام والإمدادات الأخرى. وأسعار الخضراوات والخيزران وأغطية البلاستيك التي تستخدم في صنع الخيام المؤقتة تتصاعد بشدة. ومع اكتظاظ المخيمات يجلس عدد كبير من اللاجئين بجانب الطريق.

واتهمت منظمة العفو الدولية وجماعات أخرى معنية بحقوق الإنسان جيش ميانمار بزرع ألغام أرضية على الحدود استنادا إلى جروح أصيب بها بعض الفارين، هذا بالإضافة إلى حرق مئات القرى وقتل المدنيين. وأشار زيد بن رعد، رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين الماضي، إلى صور بالأقمار الصناعية، وإلى تقارير تؤكد أن هناك «قوات أمن وميليشيات محلية تحرق قرى الروهينجا». وقال: «يتعين على حكومة ميانمار التوقف عن الادعاء بأن الروهينجا يشعلون النيران في منازلهم ويلقون النفايات في قراهم. هذا إنكار تام للواقع».

واتهمت وزيرة خارجية بنجلادش ميانمار بارتكاب «إبادة عرقية»، وأعلنت أنه يتعين على ميانمار إعادة الروهينجا إلى ديارهم لأنها المتسببة في الأزمة.

وتزايدت الإدانة الدولية لزعيمة ميانمار «أونج سان سو تشي»، الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، وتصاعدت الدعوات لسحب الجائزة منها، وهو الأمر الذي أعلنت لجنة نوبل أنه لن يحدث. ويوم الاثنين الماضي، عبّر البيت الأبيض عن قلقه من «مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات القتل من دون محاكمات وحرق القرى والمذابح والاغتصاب من قوات الأمن ومن مدنيين يعملون بموافقة هذه القوات». ولطالما حظيت سو تشي بتأييد قوي في الكونجرس وفي إدارة أوباما التي رأت فيها الزعيمة القادرة على العبور بالبلاد من الحكم العسكري إلى حكم مدني، لكن مع استمرار تقاعس سو تشي عن الحديث عن أزمة الروهينجا بدأ نجمها يأفل. ويؤكد أنصارها أن الأزمة توضح محدودية سلطاتها في الوقت الذي يسيطر فيه الجيش على 25% من مقاعد البرلمان وعلى قوات الأمن.

وبدأ الخروج الكبير للروهينجا من ديارهم يوم 25 أغسطس، بعد أن هاجمت جماعة من نشطاء الروهينجا تطلق على نفسها «جيش إنقاذ الروهينجا أراكان» عشرات من مواقع الشرطة ومعسكراً للجيش، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وفتح الباب لنزيف العنف. ومنذ ظهور متمردي الروهينجا المسلحين، غيرت حكومة سو تشي مواقفها، واعتبرت الاضطرابات أزمة أمن قومي، وليست أزمة إنسانية. وأكد «زاو هتاي»، المتحدث باسم الحكومة على هذا الموقف قائلاً إن الحكومة تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن «العنف الذي تشعله أعمال الإرهاب».

*مديرة مكتب «واشنطن بوست» في الهند

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»