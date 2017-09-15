لاجئو الروهينجا.. لا أهل ولا ملاذ

تجاوز عدد النازحين من مسلمي الروهينجا الفارين من حملة لجيش ميانمار الـ 370 ألفاً، في أزمة وصفها أكبر مسؤول عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها «مثال نموذجي للتطهير العرقي». ومازال مئات الآلاف من الأقلية العرقية المضطهدة منذ فترة طويلة يتدفقون براً، وعبر قوارب متهالكة إلى بنجلادش، ليصلوا منهكين ومصابين بالجفاف. والنازحون الذين وصلوا إلى بنجلادش يسردون قصصاً عن أهوال مروعة تعرضوا لها على أيدي جيش ميانمار، منها قتل الأهل والأصدقاء والجيران رمياً بالرصاص وحرق منازلهم أمام أعينهم.
وفي خيمة بدائية على جانب طريق، جلست امرأة مسنة من الروهينجا تدعى «نورجيهان»، فرت من قريتها التي أضرمت فيها النيران قبل بضعة أيام. وقالت نورجيهان: «أرادوا فيما يبدو أن نغادر البلاد». واشتكت خديجة البالغة من العمر 35 عاما ولها طفلان من أن مسلمي الروهينجا اعتادوا العيش في ظل ظروف العنف، لكن أحدث حلقات العنف هذه أشد وطأة لأن «الجيش والبوذيين هاجمونا معاً هذه المرة». وفرت خديجة حين تعرضت قرية مجاورة لقريتها للحرق. وفي طريق الفرار إلى بنجلادش تعرضت مجموعة من النازحين لإطلاق نار، ولم تر زوجها منذئذ، لكنها أنقذت طفليها.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، أن عدد الفارين من ميانمار يبلغ نحو 370 ألفا، لكنها أقرت بأن العدد قد يكون أكبر من هذا بكثير. وصرح ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة الدولية: «من الواضح أن التقديرات تم تجاوزها عدة مرات. وأنا متردد في تقديم رقم، لكن من الواضح أن البعض يرى أن العدد قد يكون أكبر بكثير». وفي غمرة تدفق اللاجئين، يتقاضى مشغلو العبارات نحو 122 دولاراً مقابل عبور الفرد للنهر، وهو مبلغ لا يملكه كثير من الفارين. وجهود الإغاثة أعجزتها الأزمة سريعاً، حيث ينفد مخزون الطعام والحبال اللازمة لإقامة الخيام والإمدادات الأخرى. وأسعار الخضراوات والخيزران وأغطية البلاستيك التي تستخدم في صنع الخيام المؤقتة تتصاعد بشدة. ومع اكتظاظ المخيمات يجلس عدد كبير من اللاجئين بجانب الطريق.
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واتهمت وزيرة خارجية بنجلادش ميانمار بارتكاب «إبادة عرقية»، وأعلنت أنه يتعين على ميانمار إعادة الروهينجا إلى ديارهم لأنها المتسببة في الأزمة.
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وبدأ الخروج الكبير للروهينجا من ديارهم يوم 25 أغسطس، بعد أن هاجمت جماعة من نشطاء الروهينجا تطلق على نفسها «جيش إنقاذ الروهينجا أراكان» عشرات من مواقع الشرطة ومعسكراً للجيش، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وفتح الباب لنزيف العنف. ومنذ ظهور متمردي الروهينجا المسلحين، غيرت حكومة سو تشي مواقفها، واعتبرت الاضطرابات أزمة أمن قومي، وليست أزمة إنسانية. وأكد «زاو هتاي»، المتحدث باسم الحكومة على هذا الموقف قائلاً إن الحكومة تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن «العنف الذي تشعله أعمال الإرهاب».
*مديرة مكتب «واشنطن بوست» في الهند
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