محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تمضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار بفضل من الله عز وجل، ثم بسواعد أبنائها المتسلحين بالعزيمة والمعرفة والكفاءة العلمية العالية في شتى المجالات، خاصة المشاريع الحيوية الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة لضمان استدامة مواردها، ومسيرة تطورها الحضاري.

جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمجلس قصر البحر، وفد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يرافقهم معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته برؤية كوكبة من شباب وشابات الوطن المؤهلين في إدارة مشاريع عملاقة في مجال الطاقة النووية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن، ودعم مسيرة بنائه وتطوره وازدهاره، وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الاهتمام والرعاية التي يوليها سموه لأبناء الوطن، وتعزيز دورهم في خدمته.

حضر مجلس قصر البحر، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين والمواطنين.