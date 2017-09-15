الذهب يتراجع بعد أنباء احتمالات رفع الفائدة الأميركية

لندن (رويترز)

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية أمس، متجاهلاً إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً جديداً مر من فوق اليابان، مع صدور بيانات قوية عن التضخم في الولايات المتحدة عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينش، نزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1326.70 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1331 دولارا للأوقية.

ويمكن أن تعزز المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والين الياباني. ونزل الين أمام الدولار أمس، بعدما صعد في وقت سابق بدعم من أنباء إطلاق الصاروخ، إذ لقيت العملة الأميركية دعماً في البيانات القوية لتضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة.

وقال دانيال هانيس، المحلل دلى إيه.إن.زد، «أعتقد أن السوق تركز بشكل متزايد على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) واحتمال رفع لأسعار الفائدة مجددا هذا العام». ومن المقرر أن يبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي القادم بخصوص السياسة النقدية في 19 سبتمبر الجاري. ويدعم رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد السندات، بينما يفرض ضغوطاً على الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر عند 17.75 دولار للأوقية، وتتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.74 دولار للأوقية.