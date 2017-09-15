ترحيب ألماني بمبادرة تطبيق اليورو في «الاتحاد الأوروبي» كافة

تالين (د ب أ)

رحب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، بمبادرة رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر لتطبيق عملة اليورو في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كافة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالقواعد السارية في هذا الأمر.

وقال شويبله أمس في العاصمة الإستونية تالين: «أرى أن يونكر تقدم بمقترح كبير للمضي قدماً بأوروبا. كان خطاباً عظيماً، لكن يتعين التحدث أكثر عن تفاصيل المقترح».

وكان يونكر حث خلال خطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء في البرلمان الأوروبي بستراسبورج عن الأوضاع في الاتحاد الأوروبي على انضمام الدول الأعضاء كافة لمنطقة اليورو.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر منصوص عليه في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لكافة الدول الأعضاء، باستثناء بريطانيا والدنمارك. إلا أن هذا الأمر يواجه انتقادات بسبب الضعف الاقتصادي لدول في الاتحاد الأوروبي، مثل بلغاريا ورومانيا، كما لا ترغب بعض الدول في تطبيق عملة اليورو لديها.

وقال شويبله: «هناك شروط اقتصادية يتعين تحقيقها للدخول في الاتحاد النقدي، طالما أن هذه الشروط لم تتحقق فإنه ليس من مصلحة دولة عضو (في الاتحاد الأوروبي) الانضمام إلى الاتحاد النقدي، كما لا يمكن للاتحاد النقدي قبول ذلك، لأن هذا يعرض استقراره للخطر».

وعن مقترح يونكر باستحداث منصب وزير للمالية للاتحاد الأوروبي، وذكر شويبله أن مسمى المنصب ليس مهماً، لكن الأهم هو تحديد اختصاصات وصلاحيات من سيتولى هذا المنصب.