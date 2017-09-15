«دوكسوري» يتسبب في إلغاء 60 رحلة جوية فيتنامية

هانوي (د ب أ)

ضرب إعصار «دوكسوري» الأقاليم الوسطى من فيتنام أمس، وسط رياح قوية وأمطار غزيرة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وسقوط أسقف مبانٍ واقتلاع أشجار، كما ألغيت 60 رحلة جوية محلية لشركات «فيتنام إيرلاينز» و«فيتجيت إير» و«جيستار باسيفيك»..

وذكر تقرير حول الطقس من هيئة الأرصاد الجوية في فيتنام أن عاصفة «دوكسوري» التي تهب من بحر الصين الجنوبي ضربت الأقاليم الساحلية الشمالية الوسطى من منطقة نجي آن إلى منطقة كوان تري في نحو الساعة العاشرة صباح أمس (0300 بتوقيت جرينتش) برياح سرعتها 135 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن تتساقط كمية أمطار معدلها نحو 400 ملليمتر على السواحل الفيتنامية، مع مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الشمالية والعاصمة هانوي سقوط أمطار بمعدل يتراوح ما بين 200 و300 ملليمتر.

وذكر المركز الوطني الفيتنامي للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها أن السلطات قامت بإجلاء نحو 80 ألف شخص وأوقفت إبحار نحو 71 ألفاً من قوارب الصيد على متنها نحو 300 ألف صياد.

وحذرت السلطات من فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد بعد مرور الإعصار. ودوكسوري هي ثالث عاصفة استوائية تضرب فيتنام هذا العام. يذكر أن عواصف استوائية وفيضانات قتلت 264 شخصاً في فيتنام العام الماضي وتسببت في أضرار قيمتها نحو 1.75 مليار دولار، بزيادة خمسة أضعاف عن الخسائر التي وقعت عام 2015.