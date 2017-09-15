«غوغل» تكشف النقاب عن «بيكسل 2» أكتوبر المقبل

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

دعت مجموعة «جوجل» إلى «حدث» تقيمه في الرابع من أكتوبر المقبل يتوقع أن تكشف خلاله عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي «بيكسل» المنافس المباشر لهواتف «آي فون» الجديدة وأجهزة «جالاكسي» من «سامسونج».

وطرح أول نموذج من «بيكسل» الذي كشف عنه في الرابع من أكتوبر 2016، في أسواق قليلة خارج الولايات المتحدة. وكان أول هاتف ذكي من إنتاج «جوجل» بالكامل، فيما تعتمد غالبية الأجهزة النقالة في العالم نظام «اندرويد» المصمم من قبل هذه الشركة الأميركية. وكشفت «آبل» يوم الثلاثاء عن ثلاثة نماذج من هاتف «آي فون» هي «آي فون 8» و «آي فون 8 بلاس» و«آي فون 10» (اكس) والأخير نموذج فاخر يصدر في الذكرى العاشرة لإطلاق أجهزة «آي فون».

وكانت «سامسونج»، الشركة الأولى عالمياً للهواتف الذكية، أطلقت في الربيع «جالاكسي اس 8» ونموذجاً أكبر هو «نوت 8» نهاية أغسطس الماضي.