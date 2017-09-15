«ناسا» تفقد الاتصال بالمركبة «كاسيني»

واشنطن (د ب ا)

ذكرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أمس، أن بث الإشارات اللاسلكية من المركبة الفضائية «كاسيني» قد توقف في الوقت الذي اندفعت فيه بقوة صوب تحطمها في الغلاف الجوي لكوكب زحل.

وفي مركز مراقبة مهمة المركبة «كاسيني»، كان يمكن رؤية العلماء، في موقع وكالة ناسا على شبكة الإنترنت، وهم يصفقون ويتعانقون داخل مختبر الدفع النفاث في باسادينا بولاية كاليفورنيا. وذكرت ناسا في تغريدة على موقع تويتر «لقد أظهرت لنا كاسيني جمال زحل، وكشفت عن أفضل ما فينا الآن، والأمر متروك لنا لمواصلة عملية الاستكشاف».