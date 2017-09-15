«ياس ووتروورلد» تطلق فعالية صيفية جديدة

أطلقت حديقة «ياس ووتروورلد» المائية فعالية «ليالي الأضواء» كلّ ليلة جمعة، ابتداءً من 25 أغسطس، حيث تفتح الحديقة أبوابها لساعات أطول من 10 صباحاً حتى 10 مساءً.



وتضمّ التجربة الجديدة مزيجاً مُتنوعاً من النشاطات والفعاليّات الخاصّة بالأضواء، حيث سيستمتع الضيوف بالعروض الموسيقيّة والألعاب المائية في بحيرة أمواج.



وقالت «بيانكا ساموت»، المدير العام لحديقة «ياس ووتروورلد»: «مُتحمسون جداً لتقديم هذه الفعالية الصيفية الجديدة في «ياس ووتروورلد»، لنمنح زوارنا تجربة مختلفة تمزج بين العروض المبهرة والموسيقى الحماسية. سيكون ليوم الجمعة طابع مختلف هذا العام في «ياس ووتروورلد»».



وتقام ليالي الأضواء كل ليلة جمعة ابتداءً من 25 أغسطس و لغاية 29 سبتمبر، باستثناء الجمعة 15 سبتمبر.