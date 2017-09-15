«حول الإمارات للمفروشات» تتبرّع للأعمال الخيرية

خصصت «حول الإمارات للمفروشات»، مبلغ 245 ألف درهم للمشاريع الخيرية التي ترعاها مؤسستا «سنسس ريزيدانشل» و«داي كير لذوي الاحتياجات الخاصة».



وأطلقت «حول الإمارات للمفروشات» مبادرتها التي تتيح لعملائها مساعدة المحتاجين، عند شرائهم قطع الأثاث والاكسسوارات منها، فتقوم بالتبرّع بنسبةٍ من مجموع مبيعاتها لدعم مؤسستَيْ ‏«سنسس ريزيدانشل» و«داي كير لذوي الاحتياجات الخاصة»‏، وهما من المؤسسات الخيرية غير الربحية التي توفّر المأوى والعلاج والتعليم والرعاية اليومية لأصحاب الهمم ‏من عمر 3 سنوات إلى 45 سنة. وبلغ مجموع التبرعات الخيرية التي قدّمتها 245 ألف درهم.



ومن خلال شراء أيّ قطعة من المفروشات تتاح للعميل فرصة التبرّع لأصحاب الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

