«الحذيفة للمفروشات» تقدّم تشكيلة «مانييفيك»

تقدم الحذيفة للمفروشات»&rlm تشكيلتها الجديدة التي تحمل عنوان «مانييفيك».

وتتضمن هذه التشكيلة الجديدة أسرّة بمقاسات «كينج سايز» و»كوين سايز»، وأطقم الصوفا لغرف المعيشة، وتمتاز تشكيلة «مانييفيك» بكونها تجمع بين مختلف الاتجاهات والألوان، مثل الأزرق المتوهج، والبرتقالي، والألوان الرقيقة مثل البيج ولون القهوة، ما يتيح فرصة تنسيق ألوانها مع القطع الموجودة، ومع ورق الجدران.

كما تمتاز التشكيلة بجمعها التصاميم المزدانة بالورود والرسومات التجريدية.

أما نوعية المواد والأنسجة وجودتها فتكفل الحصول على قطع أثاثٍ تدوم طويلاً، إلى جانب تصاميمها القيّمة المواكبة لاتجاهات العصر.

وتتوافر التشكيلة الكاملة لدى صالات عرض «مفروشات الحذيفة» في دبي، أبوظبي، والشارقة.