«هومز آر أس» تطرح تشكيلة جديدة

أطلقت مجموعة «هومز آر أس» للأثاث تشكيلتها الجديدة لهذا الموسم، وتعتمد المجموعة في تشكيلتها الجديدة على ألوان ملهمة للنظر، وتضيف مزيداً من الرحابة للمنزل.

وتتنوع المجموعة الجديدة بشكل كبير بدءاً من إطارات الصور إلى ديكورات الحائط، حيث سيحظى عملاء هومز آر أس بخيارات كثيرة ومتنوعة من قطع الأثاث. وتضم التشكيلة أيضا مجموعة واسعة من ديكورات الحائط من هومز آر أس المزخرفة بشكل مميز تضيف إلى شخصية الغرفة، بالإضافة إلى مرايا الحائط والساعات المبتكرة. كما تعزز هومز آر أس في التشكيلة الجديدة استخدام الشموع كديكور للمنزل.