«التربية»: شهادات الثاني عشر عبر مراكز إسعاد المتعاملين

إبراهيم سليم (أبوظبي)
تختتم وزارة التربية والتعليم يوم بعد غد الخميس إصدار وتسليم الشهادات لطلبة الصف الثاني عشر من خلال مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة.
وكانت الوزارة قد بدأت أمس في إصدار «الشهادات» وتسليمها عبر مراكز إسعاد المتعاملين، لطلبة الصف الثاني عشر، علماً بأن نتائج الدور الثاني لطلبة الثاني عشر قد تم إعلانها عبر النظام الخاص بذلك.
وكانت الوزارة قد أدخلت تحديثات على أنظمتها الإلكترونية الخاصة بمركز سعادة المتعاملين لضمان تقديم خدمات متميزة للجمهور عبر مختلف منافذ الخدمة، وعكفت على تطوير الأجهزة والمعدات التقنية لتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين. كما تم تطوير مركز الاتصال وزيادة عدد الموظفين لسهولة وسرعة الرد على المتعاملين، وتلقي أكبر عدد من المكالمات والاستفسارات.
وعملت الوزارة على إعادة هندسة العمليات والخدمات في مركز سعادة المتعاملين من خلال تطوير الاجراءات المتبعة لتقديم الخدمات في المركز، بما يسهم في تطوير الخدمات، وذلك لضمان تقديم كافة الخدمات بجودة عالية وتقليل الوقت والإجراءات على المتعاملين وصولاً إلى سعادتهم إذ تم تقليص وقت انتظار المتعاملين إلى حد أقصى بواقع 15 دقيقة للحصول على الخدمات.
إلى ذلك، جددت وزارة التربية والتعليم، تأكيدها بأن 30 يوليو الجاري آخر موعد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، بهدف تمكين طلبة الصف الثاني عشر من خريجي العام الدراسي الماضي «2016/ 2017»، الذين التحقوا بالخدمة الوطنية والمتوقع إنهاءهم الخدمة خلال أغسطس المقبل، من الالتحاق بالجامعات أو الابتعاث، وذلك بعد أن قررت الوزارة الأسبوع الماضي منح الطلبة الذين لم يستطيعوا التسجيل فرصة جديدة، بأن فتحت باب التسجيل أمام طلبة خريجي العام الحالي 2017/ 2018، ممن لم يتقدموا للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية. وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إلى أن إعادة فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجامعي 2018/ 2019، أمام هؤلاء الخريجين كفرصة أخيرة واستثنائية خلال الفترة من 8 إلى 30 يوليو الجاري، مع ملاحظة أنه سيتم النظر في طلبات الطلبة الجدد من قبل المؤسسات التعليمية وإدارة البعثات حسب الطاقة الاستيعابية. ... المزيد