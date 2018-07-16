«التربية»: شهادات الثاني عشر عبر مراكز إسعاد المتعاملين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تختتم وزارة التربية والتعليم يوم بعد غد الخميس إصدار وتسليم الشهادات لطلبة الصف الثاني عشر من خلال مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة.

وكانت الوزارة قد بدأت أمس في إصدار «الشهادات» وتسليمها عبر مراكز إسعاد المتعاملين، لطلبة الصف الثاني عشر، علماً بأن نتائج الدور الثاني لطلبة الثاني عشر قد تم إعلانها عبر النظام الخاص بذلك.

وكانت الوزارة قد أدخلت تحديثات على أنظمتها الإلكترونية الخاصة بمركز سعادة المتعاملين لضمان تقديم خدمات متميزة للجمهور عبر مختلف منافذ الخدمة، وعكفت على تطوير الأجهزة والمعدات التقنية لتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين. كما تم تطوير مركز الاتصال وزيادة عدد الموظفين لسهولة وسرعة الرد على المتعاملين، وتلقي أكبر عدد من المكالمات والاستفسارات.

وعملت الوزارة على إعادة هندسة العمليات والخدمات في مركز سعادة المتعاملين من خلال تطوير الاجراءات المتبعة لتقديم الخدمات في المركز، بما يسهم في تطوير الخدمات، وذلك لضمان تقديم كافة الخدمات بجودة عالية وتقليل الوقت والإجراءات على المتعاملين وصولاً إلى سعادتهم إذ تم تقليص وقت انتظار المتعاملين إلى حد أقصى بواقع 15 دقيقة للحصول على الخدمات.