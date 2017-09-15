«شوبارد» تطلق ساعة جديدة



تاريخ النشر: السبت 16 سبتمبر 2017 أطلقت شوبارد ساعة كرونومتر ذات «تصميم» جديد ومصنوعة من الذهب الوردي 18 قيراطاً. وتتميز الساعة الجديدة بمنحنياتها الفاتنة، وتمتزج فيها المهارات الحرفية التي اكتسبتها شوبارد خلال مسيرتها الطويلة. فبشكلها فائق النحافة واستدارتها، تعد ساعة (L.U.C Heritage Grand Cru) الوحيدة بتصميم التونيو (tonneau) المستطيل بحركة أوتوماتيكية مع دولاب تعبئة متناهي الصغر. وفقد صنعت ساعة (L.U.C Heritage Grand Cru) لتكون بمثابة احتفاء بساعات الجيب التاريخية التي صاغت شهرة المؤسس الأول لدار شوبارد: لويس-أوليس شوبارد في عام 1860.