أطلقت أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري لسيارات رولز-رويس موتورز في أبوظبي والعين، الجيل الثامن من «رولز-رويس فانتوم». واستفاد الحضور، خلال عرض خاص، بشرح فني لخصائص ومميزات سيارة فانتوم الجديدة من قبل فريق عمل رولز-رويس.وتعتبر هندسة منصة رولز-رويس الجديدة 30٪ أكثر صلابة من سابقتها، وهي تجسد الجيل التالي من رولز-رويس، وتقدم تجربة مثالية من حيث راحة الركوب، والراحة الصوتية، وراحة المقعد، والحضور الخارجي، والمساحة الداخلية.

وقال آرنو هوسلمان، المدير العام لشركة أبو ظبي موتورز: «يشرفنا أن نكشف النقاب عن سيارة فانتوم الجديدة لأول مرة في المنطقة في صالة عرض أبو ظبي موتورز الحائزة جوائز مهمة. وباعتبار فانتوم الجيل الثامن هي السيارة الرائدة للعلامة التجارية رولز-رويس، فقد كان منتظراً ومتوقعاً أن تكون استثنائية. لقد ساهمت حقاً الهندسة والتصميم الرائعان لفانتوم الجديدة في جعل العلامة التجارية تعيد تحديد معايير الفخامة العالمية».