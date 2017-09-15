«بورشه» تطلق سيارة «كاين توربو» الرياضية

تحتفل بورشه «كاين توربو» Cayenne Turbo الجديدة بتقديمها العالمي الأول في النسخة 67 من «المعرض الدولي للسيارات» IAA في فرانكفورت.

وتنبض «كاين توربو» بمحرك من ثماني أسطوانات على شكل «V» سعة أربعة لترات مع شاحنيْ توربو بقوة 550 حصاناً (404 كيلوواط). كما تحفل بديناميّات قيادة أفضل مثل ديناميّكية هوائية نشطة تحتوي على عاكس هواء متكيف على السقف وتعليق هوائي ثلاثي الحجرات يحافظ على ارتفاع ثابت لأرضية السيارة عن الطريق، هذا بالإضافة إلى إطاريْن خلفيين أعرض ومكابح جديدة متقدمة الأداء.

وبفضل تجهيزات اختيارية إضافية، مثل توجيه للمحور الخلفي و«نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالهيكل» PDCC للحدّ من انحناء السيارة جانبياً بأسلوب كهربائي عبر نظام بقدرة 48 فولطاً، توفّر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات أداء قيادة مماثلاً لسيارة رياضية أصيلة.