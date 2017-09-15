الدولار يرتفع والاسترليني عند أعلى مستوى منذ الاستفتاء

لندن (رويترز)

تجاهل المتعاملون في سوق العملة أحدث صاروخ أطلقته كوريا الشمالية في جلسة اتسمت بتقلب المعاملات أمس، إذ ارتفع الدولار واحداً بالمئة مقابل الين، وقفز الجنيه الاسترليني لأعلى مستوياته منذ إعلان نتائج الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وانخفض الدولار في البداية، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا في وقت مبكر أمس، مر من فوق جزيرة هوكايدو اليابانية قبل أن يسقط في المحيط الهادي، في تصعيد جديد للتوتر بعد قيام بيونجيانج بتفجير أقوى قنابلها النووية‭‭ ‬‬في الآونة الأخيرة.

وبعد أن انخفضت العملة الأميركية إلى 109.55 ين في التعاملات الآسيوية، تعافت في التداولات الأوروبية لتصعد واحدا بالمئة إلى 111.35 ين. ويتجه الدولار صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر الماضي.

وارتفع الجنيه الاسترليني فوق 1.36 دولار أمس إلى أعلى مستوياته منذ الإعلان عن نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي ليتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ أكتوبر 2009.

وسجل الاسترليني بالفعل أفضل أداء يومي له منذ أبريل يوم الخميس، بعد أن وضع المستثمرون رهانات على موعد زيادة بنك انجلترا لأسعار الفائدة، بعد أن أشار البنك إلى أنه سيقدم على هذه الخطوة قريبا جدا.

وعزز الاسترليني تلك المكاسب أمس، بعد أن قال جيرتجان فليج، عضو لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي، إن الوقت المناسب لزيادة سعر الفائدة ربما يكون في «الأشهر المقبلة». وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1953 دولار، ليظل دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.2092 الذي سجله الأسبوع الماضي.