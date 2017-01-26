«تنمية نفط عمان» توقع عقداً بـ 1.2 مليار دولار

مسقط (وام)

وقعت شركة تنمية نفط عمان أمس، عقداً مع كل من الشركة اليابانية «سوميتومو» ومؤسسة «نيبون ستيل» و«سوميتومو المعدنية» بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لتوريد أنابيب لعمليات الحفر لمدة خمس سنوات من خلال إقامة ساحة تخزين جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مركزاً لوجستياً للمواد التي يجري نقلها إلى مواقع الحفر التابعة لشركة تنمية نفط عمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن العقد سيعمل على توفير شحنتين أسبوعيا تحمل ثلاثة آلاف طن متري من الأنابيب من ميناء الدقم إلى حقول النفط والغاز التابعة للشركة بجانب توفيره خدمات متكاملة لإدارة سلسلة التوريد، مثل التخزين والتخطيط والتسليم التي تحتاج إلى 30 شاحنة في اليوم لنقل الأنابيب من ساحة التخزين الجديدة إلى مواقع الحفر التابعة للشركة.

ويعد العقد تجديداً لعقد قائم لتزويد شركة تنمية نفط عمان بأنابيب التغليف والأنابيب المستخدمة في الحفر، كما أنه يرسخ العلاقة التجارية طويلة الأمد لتنمية نفط عمان مع سوميتومو.

وبموجب العقد، ستقوم شركة سوميتومو بإنشاء مقر لها في ميناء الدقم لتكون أول شركة يابانية تبدأ مثل هذا المشروع في الدقم الذي يستوعب 135 ألف طن من الحديد، وتدير الشركة المشروع الذي يوفر فرص عمل للمواطنين العمانيين، وفرصاً استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المتوقع حين تصل كل شحنة إلى ميناء الدقم أن تحتاج إلى 30 ناقلة لتفريغها، وحوالي 30 ناقلة أخرى لتوزيع أنابيب النفط على الحفريات والمواقع المختلفة في المناطق النفطية بالسلطنة.