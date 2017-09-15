«المركزي» الروسي يخفض سعر الفائدة ٪0.5

موسكو (رويترز)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5 % من تسعة بالمئة أمس، وقال إن تراجع التضخم قد يشجعه على إجراء مزيد من التخفيضات هذا العام. ويتماشى قرار خفض الفائدة اليوم مع توقعات السوق. وتوقع 20 من بين 23 محللا وخبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس. وعزا البنك المركزي السبب الرئيسي في خفض الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام إلى تباطؤ أسرع من المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين.

وقال البنك المركزي في بيان «خلال الربعين القادمين، يرى بنك روسيا أن من الممكن خفض سعر الفائدة الرئيسي مجدداً». وقال البنك إن التباطؤ السريع في التضخم يمهد الطريق للمزيد من التخفيضات في الفائدة، مردداً تعبيرات استخدمها في وصف آفاق التيسير النقدي بعد الاجتماع السابق لمجلسه في يوليو الماضي.

كما عدل البنك أيضاً توقعاته للنمو الاقتصادي بفضل ارتفاع طلب المستهلكين. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 2.2% في 2017، ارتفاعاً من 1.3-1.8 % في توقعاته السابقة. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه القادم بخصوص أسعار الفائدة في 27 أكتوبر المقبل.