الناتج الصناعي الأميركي يهبط بفعل إعصار «هارفي»

واشنطن (رويترز)

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس، إن الناتج الصناعي الأمريكي انخفض في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير الماضي، مع تضرر منشآت النفط والغاز والكيماويات على ساحل خليج المكسيك جراء الإعصار هارفي، وتقلص استهلاك المرافق في الشرق بفعل درجات الحرارة المعتدلة في الصيف.

ونزل إجمالي الإنتاج الصناعي 0.9 % في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4% في يوليو الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 0.1% في الناتج الصناعي.

ويضم مقياس البنك المركزي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.

ورغم أن الإعصار هارفي كان عاملا أساسيا في الانخفاض، وساهم في خفض إنتاج قطاع التعدين 0.8%، ساهمت قطاعات أخرى أيضا في تراجع الناتج الصناعي.

وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية 0.7% مع انخفاض السلع غير المعمرة ومنتجات الطاقة الاستهلاكية والذي طغى على ارتفاع إنتاج السلع المعمرة. وزاد إنتاج السيارات ومكوناتها 2.2%.

وانخفض معدل تشغيل المصانع 0.8 نقطة مئوية إلى 76.1% من الطاقة الإنتاجية، مقارنة مع نسبة معدلة بالرفع بلغت 76.9% في يوليو، بما يقل نحو أربع نقاط مئوية عن متوسط المدى الطويل. وتوقع خبراء الاقتصاد أن تبدأ آثار العاصفة في الظهور على بيانات الإنتاج، لكنهم يرون بصفة عامة أن هذه الآثار ستمحوها زيادات في المستقبل.