«فيات كرايزلر» تتجه صوب الصين للخروج من دوامة الإفلاس

ترجمة: حسونة الطيب

ألغت فيات كرايزلر، للمرة الثانية خلال شهرين، احتفالها بافتتاح مصنع لتجميع سيارات «جيب شيروكي» بولاية إلينوي الأميركية. وتلوح في الأفق توقعات كثيرة تُنبئ بتقسيم محتمل للشركة. وظلت الشركة تتفاوض لأشهر عدة مع عدد من الشركات الصينية حول استثمار متوقع في أسهمها أو صفقات أخرى تتعلق بقسمي «رام» للسيارات نصف النقل، وعلامة «جيب» التجارية.

وقامت فيات كرايزلر، بداية السنة الماضية، بإرسال وفد متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ إلى الصين، للتفاوض مع عدد من الشركات المختلفة. وذكر الوفد أن شراكة أو استثماراً مع شركة صينية لصناعة السيارات ربما يكون مقدمة لاتفاقية أكبر.

وبرزت شركة «جريت وول» الصينية، كمشترٍ مناسب ومحتمل لقسم سيارة جيب، الفرع الأسرع نمواً والأكثر أرباحاً في فيات كرايزلر. وعلى الرغم من أن الشركة أعلنت عن رغبتها، إلا أن الأخيرة أكدت عدم اتصال أي طرف بها بهذا الخصوص. وفي حين أعربت فيات كرايزلر عن رغبة في البيع، يعتبر ذلك بمثابة الضوء الأخضر للشركات الأخرى التي تخطط لشراء جيب أو أي قسم آخر في الشركة.

وتم إنشاء شركة فيات كرايزلر في 2014 بعد إفلاس كرايزلر في 2009. ولا تحدد الشركة أرقام مبيعاتها العالمية وفق العلامة التجارية، لكن بلغت مبيعاتها في العام الماضي نحو 2.6 مليون سيارة في أميركا، أي ما يساوي 12.6% من إجمالي السيارات التي تم بيعها في البلاد.