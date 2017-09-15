الأسواق المالية تتبنى موجات صعود على المدى المتوسط

أبوظبي (الاتحاد)

تحركت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بشكل عرضي مع تدني أحجام وقيم التداول في كلا السوقين، ولكن مع استمرار للتداول في مستويات غير عالية المخاطر ترجح الشروع في تبني موجات صعود جديدة على المدى المتوسط.

وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين &ndash بريطانيا: إن موجات الصعود المتوقعة ستكون بشكل متدرج وغير مباشر بغض النظر عن استمرار تداول المؤشرات حتى الآن من دون منحنى هبوطي على خرائط اتجاهها للمدى المتوسط والطويل، مؤكداً أن فرصة التعرض لمستويات مقاومة رئيسة حتى الآن ما زالت قائمة على الرغم من ضعف أداء الأسواق في الوقت الراهن، مطالباً بعدم الإفراط في التشاؤم طالما أبقت المؤشرات على تداولها في المستويات الحالية، ولم تتراجع صوب مناطق الدعم ولو على سبيل التجربة.

واستمر مؤشر سوق دبي المالي في التداول بشكل عرضي طوال تداولات الشهر الحالي، ولم ينجح حتى الآن في إدراك مستوى المقاومة الرئيس عند 3780، غير أن استمرار تداوله بشكل عرضي في المستويات الحالية يبقيه معتدل المخاطر، ويبشر بسهولة استهداف مستوى المقاومة المذكور بل و تجاوزه صعوداً، استهدافاً لمستويات المقاومة حول حاجز المقاومة النفسي عند 4000 على المدى المتوسط.

وقال العشري: إن إغلاق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي يعتبر إيجابياً، ويعزز من احتمالات تواصل موجات الصعود و لو بشكل غير مباشر، فمازال مؤشر دبي يتداول قرب أعلى مستوياته لهذا العام، مما يرجح سهولة استهداف مستويات مقاومة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر قبل نهاية تداولات العام الحالي.