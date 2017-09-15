الأسهم المحلية تنتظر سيولة جديدة بدعم من نتائج الربع الثالث

حاتم فاروق (أبوظبي)

أنهت مؤشرات الأسواق المالية المحلية جلسات الأسبوع الماضي على تماسك، وسط أداء متحفظ من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، لتغلق متماسكة عند مستوياتها السابقة بعدما تعرضت الأسهم الصغيرة والنشطة والقيادية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى عمليات جني أرباح ومضاربات، بحسب محللين ماليين.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن تعاملات المستثمرين خلال جلسات الأسبوع تركزت على الأسهم العقارية المدرجة بالسوقين، بدعم واضح من إعلانات الشركات العقارية المدرجة إطلاق مشاريع عقارية جديدة بالتزامن مع بدء فعاليات معرض سيتي سكيب دبي، منوهين إلى أن سهم «إعمار» كان الداعم الأكبر لمؤشر سوق دبي بعدما سجل مستوى قياسياً من التعاملات، في حين كان سهم «دانة غاز» في مقدمة الأسهم النشطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من أخبار تتعلق بحصول الشركة على مستحقاتها في إقليم كردستان.

وأضاف هؤلاء أن جلسات منتصف الأسبوع شهدت دخول سيولة جديدة طالت عدداً من الأسهم النشطة لتشير إلى تصاعد وتيرة النزعة المضاربية من قبل المستثمرين، خصوصاً الأسهم الصغيرة ذات السعر الأقل، التي استقطبت النسبة الأكبر من سيولة الأسواق المالية المحلية خلال بقية جلسات الأسبوع، فيما أنهت الأسهم القيادية التعاملات على استقرار في تحركات عرضية ساهمت بشكل كبير في تماسك المؤشرات الكلية.

نزعة مضاربية