«السوق المركزي».. تحفه فنية تجارية في الشارقة

ماجد الحاج (الشارقة)

يحرص كل زائر إلى إمارة الشارقة على تفقد السوق المركزي، المعلم التجاري السياحي، الذي يعتبر إحدى العلامات المميزة في الإمارة، حيث يمتزج فيه التراث بالحداثة في قالب إسلامي من وحي العمارة الأندلسية.

يعج السوق المركزي، والذي يسمى أيضاً بالسوق الإسلامي، بالمتسوقين والزوار في أغلب الأوقات، فهو يحتوى تشكيلة متنوعة من السلع التي تلبي رغبة كل المتسوقين، حيث تطورت المعروضات التي يحتويها المركز مع تطور اهتمامات المستهلكين.

فمنذ عام 1976، تاريخ البدء ببناء المركز، تسارعت وتيرة الإنجاز باطراد، ليتم تدشين السوق التجاري المفعم بعبق الحضارة والتاريخ في عام 1979، ولتبدأ المتاجر بافتتاح أبوابها، ويصبح المعلم الجديد مزاراً للمتسوقين والزوار.

ويتمثل التوجه في إنشاء أماكن متخصصه للتسوق ساعدت على استقطاب رؤس الأموال، وذلك قبل عقود من الزمن، وقبل فكرة المولات التجارية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مدن الدولة بشكل لافت.