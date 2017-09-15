«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع مقاطعة شاندونغ الصينية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، مع وانغ شوجيان، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ الصينية، سبل ومجالات تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية الهامة كالاستثمار والبنى التحتية والسياحة والصناعات الغذائية وتكرير النفط.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، بحضور جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة والوفد المرافق للمسؤول الصيني مجالات وفرص التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.

وقال عبدالله آل صالح، خلال اللقاء، إن العلاقات الإماراتية الصينية تشهد زخماً متزايداً خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، ويستدل على ذلك ليس فقط من حجم التبادل التجاري فقط رغم أهميته وضخامته، وإنما أيضاً من كثافة اللقاءات والمنتديات والفعاليات المشتركة.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر الجاري شهد عدة لقاءات وفعاليات تستهدف تعزيز وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين أبرزها انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة في بكين برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وتشونغ شان، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية. وأثمر الاجتماع عن وضع آليات لتطوير أطر التعاون القائمة في 13 مجالا تنموياً بين البلدين وخاصة بمجالات التجارة والاستثمار والطاقة، والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة بما يساهم في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين. كما تخلل الاجتماع توقيع 3 مذكرات تفاهم وبرتوكولين للتعاون شملت عدة مجالات وقطاعات.