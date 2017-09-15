«اللجنة العسكرية» تناقش استعدادات «دبي للطيران 2017»

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2017، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاً للوقوف على تجهيزات دورة المعرض الخامسة عشرة، برئاسة اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، وحضور كل من اللواء ركن طيار إسحاق صالح البلوشي مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات، والعميد حسن محمد الشيباني مساعد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، وكل رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المنظمة. ومن جانب مطارات دبي، حضرت أنيتا مهرا نائب أول الرئيس التنفيذي للاتصال والهوية المؤسسية، كما حضرت من شركة فيرز أند إكزيبيشنز إيرو سبيس المنظمة لمعرض دبي للطيران كل من كيت تايلور، مديرة العلاقات العامة، ونانديني ريجو، مديرة تنمية الأعمال.

وأثنى اللواء الهاشمي على جهود الجهات المنظمة والداعمة كافة التي تهدف إلى تميز وتفرد معرض دبي للطيران ليكون في صدارة المعارض المماثلة من الجوانب التنظيمية والأمنية كافة من خلال بناء القدرات الدفاعية، ونقل المعرفة والالتزام بأعلى المعايير والقيم، مؤكداً أن نجاح المعرض يعد نجاح لمدينة دبي ودولة الإمارات بما يحققه من إنجازات على المستويات والصعد كافة.

وتوقع الهاشمي أن دورة المعرض الخامسة عشرة ستحقق قفزات نوعية في عدد الزوار والوفود والصفقات، لافتاً إلى أن مشاركة روسيا وبلاروسيا في المعرض هذا العام تأتي بعد سنوات طويلة من الغياب.