أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، أمس، أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يشهد اهتماماً عالياً من العارضين المحتملين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة البحرية، ومن المزمع إقامة المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أكتوبر من العام المقبل.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية اهتماماً كبيراً من قبل اللاعبين المحليين والدوليين في مجال الصناعة البحرية وأصحاب المصلحة الرئيسين وعشاق الرياضات البحرية بنسخة عام 2018 من معرض أبوظبي الدولي للقوارب. ومع حجز أكثر من 30% من أرصفة المرسى، فإن هذا الحدث يسير قدماً ليكون أكبر تجمع للقوارب والرياضات المائية في أبوظبي.

ويوفر الحدث منصة فريدة للتواصل بين الخبراء البحريين ومناقشة أفضل الممارسات والاتجاهات المتعلقة بالفخامة والبيع بالتجزئة، من خلال عرض التقنيات والابتكارات المتطورة في الصناعة البحرية». وأضاف الظاهري: «إن التعاون والشراكة المستمرين مع شركة «بريتيش مارين بوت شوز» يعزز جهودها الرامية إلى تقديم معرض شامل يسلط الضوء على المنتجات البحرية الرائدة عالمياً».

وتابع الظاهري: «تعتزم شركة أدنيك العمل على نمو مجموعتها من المعارض المميزة وواسعة النطاق وعالية الجودة والمتخصصة. إننا نتميز في تحديد اتجاهات أسلوب الحياة واحتياجات العمل، وتفخر الشركة بإضافة معرض أبوظبي الدولي للقوارب إلى محفظتها الواسعة من المعارض. ويساهم هذا المعرض المميز والراقي في تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها الوجهة المفضلة لسياحة الأعمال والحياة العصرية المترفة، سواء في المجال البحري أو غير البحري». وقال جريجور ستينر، الرئيس التنفيذي لشركة آرت مارين: «يسرنا أن نؤكد حضورنا في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018. باعتبارنا شركة تجارية، فإن شركة آرت مارين لا تعمل فقط ضمن دولة الإمارات، إذ نعمل على الوصول إلى العملاء في كل سوق نتمتع بحضور فيه، وليس هنالك من طريقة أفضل للوصول إلى عشاق اليخوت من المشاركة في الأحداث والفعاليات الدولية المرموقة على أجندة القطاع البحري. كما يوفر معرض أبوظبي الدولي للقوارب منصة مميزة لتعزيز مبيعات اليخوت للجمهور الدولي».

ويقام معرض أبوظبي الدولي للقوارب في موقع جذاب في مرسى أدنيك، والذي يضم قناة عميقة تبلغ 6 أمتار، ما يمكن جميع السفن من جميع الأحجام من الرسو على جوانب أرصفة المرسى الذي بني خصيصاً على مساحة 31 ألف متر مربع.