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اتفاق خفض الإنتاج لن يؤثر على إمدادات السعودية لليابان

تراجع الدولار يرفع النفط.. والمعروض الأميركي يكبحه
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، مدفوعة بتراجع الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل وفرة الإمدادات وتنامي المخزونات، على الرغم من جهود أوبك والمنتجين الآخرين لخفض الإنتاج من أجل دعم السوق.

وبحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام القياس العالمي برنت 35 سنا للبرميل إلى 55.43 دولار. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 20 سنتاً إلى 52.95 دولار. وعزا المتعاملون المكاسب إلى تراجع الدولار الذي فقد 3.9 ٪ من قيمته منذ ذروته المسجلة في يناير. والنفط متداول بالعملة الأميركية، مما يخفض تكلفته للدول التي تستخدم عملات أخرى عندما يتراجع الدولار، الأمر الذي قد يزيد الطلب.

لكن بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية كبحت المكاسب، حيث أظهرت زيادة 2.84 مليون برميل الأسبوع الماضي في مخزونات الخام بالولايات المتحدة لتصل إلى 488.3 مليون برميل، مما يشير إلى وفرة المعروض بأكبر سوق في العالم. وزاد الإنتاج الأميركي 6.3 ٪ منذ منتصف العام الماضي إلى 8.96 مليون برميل يومياً.

وقالت الإدارة: «مخزونات النفط الخام والسوائل الأخرى زادت مليوني برميل يومياً في الربع الأخير من 2016، بفعل زيادة الإنتاج وتراجع كبير لكنه موسمي في الاستهلاك».

وقال عابد السعدون، وكيل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات، أمس: «إن اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين العام الماضي على خفض الإنتاج لن يؤثر على إمدادات النفط السعودي لليابان». وقال السعدون، أمام ندوة عن صناعة النفط في طوكيو: «الاتفاق الأخير بين أوبك والمنتجين من خارجها لخفض صادرات النفط لن يؤثر على التزاماتنا وصادراتنا النفطية لليابان». ... المزيد
     
 

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