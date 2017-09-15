«أدنوك للتوزيع» تستكمل المرحلة الثانية من توسعة محطة «مدينة الضبّاط»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن استكمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة محطة خدمة مدينة الضباط الواقعة على شارع الخليج العربي بأبوظبي، حيث سيكون بإمكان عملاء الشركة الاستفادة مجدداً من خدمات تعبئة الوقود في المحطة.
وخلال المرحلة الثانية للمشروع، قامت «أدنوك للتوزيع» بتعزيز البنية التحتية القائمة للمحطة وتطوير التقنيات المعتمدة لمضخات الوقود. وتوفر المحطة في الوقت الراهن منتجات الوقود الثلاثة سوبر 98، وخصوصي 95، وإي بلس 91، إضافة إلى الديزل الصديق للبيئة والغاز الطبيعي للمركبات، وذلك من خلال 5 جزر تشمل 10 مضخات قادرة على خدمة 20 مركبة بشكل متزامن.
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وأضاف الراشدي: «خلال العام الجاري أضافت «أدنوك للتوزيع» 28 محطة خدمة جديدة إلى شبكة محطاتها التي تضم 362 محطة في مختلف مناطق دولة الإمارات. ويمتاز قطاع مبيعات التجزئة للمنتجات البترولية في «أدنوك للتوزيع» بأداء قوي ومستوى مبيعات ثابت وهامش ربح منظم يدعمه ما تحظى به محطاتنا ومتاجر واحة أدنوك من شعبية واسعة لدى عملائنا».
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وتمتاز شركة أدنوك للتوزيع بكونها المشغل الوحيد لمحطات الخدمة في إمارتي أبوظبي والشارقة، وتستقبل شبكة محطاتها شهرياً ما يزيد عن 20 مليون زيارة لشبكة محطاتها التي تضم 362 محطة وما يزيد عن 240 متجرا من متاجر واحة أدنوك في إمارات أبوظبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة وأم القيوين.