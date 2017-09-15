«أدنوك للتوزيع» تستكمل المرحلة الثانية من توسعة محطة «مدينة الضبّاط»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن استكمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة محطة خدمة مدينة الضباط الواقعة على شارع الخليج العربي بأبوظبي، حيث سيكون بإمكان عملاء الشركة الاستفادة مجدداً من خدمات تعبئة الوقود في المحطة.

وخلال المرحلة الثانية للمشروع، قامت «أدنوك للتوزيع» بتعزيز البنية التحتية القائمة للمحطة وتطوير التقنيات المعتمدة لمضخات الوقود. وتوفر المحطة في الوقت الراهن منتجات الوقود الثلاثة سوبر 98، وخصوصي 95، وإي بلس 91، إضافة إلى الديزل الصديق للبيئة والغاز الطبيعي للمركبات، وذلك من خلال 5 جزر تشمل 10 مضخات قادرة على خدمة 20 مركبة بشكل متزامن.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة: «يندرج مشروع تطوير وتوسعة محطة خدمة مدينة الضباط ضمن سعي «أدنوك للتوزيع» نحو تعزيز حجم المبيعات وتحسين الأداء، مع التأكيد على اعتماد أحدث التقنيات المتخصصة وأكثر معايير الصحة والسلامة والبيئة تطوراً. وفي إطار التزامنا باستراتيجية مجموعة «أدنوك» للنمو 2030، فقد طورت «أدنوك للتوزيع» خططاً توسعية طموحة، ونبحث بشكل فعال عن الفرص التي من شأنها زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الأعمال لدينا، حيث نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من مبادرات التوسع والنمو في الأسابيع والأشهر القادمة».

وأضاف الراشدي: «خلال العام الجاري أضافت «أدنوك للتوزيع» 28 محطة خدمة جديدة إلى شبكة محطاتها التي تضم 362 محطة في مختلف مناطق دولة الإمارات. ويمتاز قطاع مبيعات التجزئة للمنتجات البترولية في «أدنوك للتوزيع» بأداء قوي ومستوى مبيعات ثابت وهامش ربح منظم يدعمه ما تحظى به محطاتنا ومتاجر واحة أدنوك من شعبية واسعة لدى عملائنا».

ويهدف مشروع تطوير وتوسعة محطة خدمة الضباط إلى تعزيز القدرة التشغيلية للمحطة عبر إنشاء مساحة إضافية تضم 6 جزر جديدة لتعبئة الوقود تضم 8 مضخات، إلى جانب 6 مساحات إيجارية لمقاه ومطاعم الوجبات السريعة، والذي من المتوقع استكمال المرحلة الأخيرة خلال الفترة القصيرة القادمة.

وتمتاز شركة أدنوك للتوزيع بكونها المشغل الوحيد لمحطات الخدمة في إمارتي أبوظبي والشارقة، وتستقبل شبكة محطاتها شهرياً ما يزيد عن 20 مليون زيارة لشبكة محطاتها التي تضم 362 محطة وما يزيد عن 240 متجرا من متاجر واحة أدنوك في إمارات أبوظبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة وأم القيوين.