ملامح آفاق جديدة للاستخدام الفعّال للطاقة

جانتر بولي*

باتت هناك حاجة مُلحّة لإعادة النظر في النهج الذي نتبعه فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، واتباع سبل أكثر فاعلية لتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه المصادر الحيوية، وذلك عائد لعدد من العوامل أبرزها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم، والارتفاع الملحوظ في مستوى سطح البحر، نتيجةً للاستخدام غير المسؤول للموارد الطبيعية وغير الفعّال للوقود الأحفوري.

وفي الوقت الذي يدور النقاش بين مختلف الأوساط العلمية حول حقيقة أن تغير المناخ بات واقعاً نعيشه اليوم، وتحدياً لابد من مواجهته بكل جدّية، لما له من أثر كارثي محتمل على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الذي تم ترسيخه على مدى القرون الماضية، أصبح لزاماً على الجميع أن يستعدوا للتكيف مع هذه الظاهرة والتعامل معها بشكل فعال.

ويظن البعض خطأً أن المشكلة تنحصر في ظاهرة الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري). فنحن نقوم بحرق النفط ومشتقاته من أجل توليد الطاقة، عند مستويات كفاءة متدنية للغاية. وتتم الاستفادة بنسبة تصل إلى نحو 13% فقط من القدرة المحتملة عند القيام بعملية حرق النفط لتوليد الطاقة من خلال محركات الاحتراق. لذا فمن المنطقي أن نتعجب حين نرى أن هناك استثماراً تبلغ عوائده نسبة 13% بعد مرور 100 عام من الأبحاث، ولا يزال يحظى بموافقة من جانب الخبراء في الشؤون المالية.

ولا يوجد مبرر أو سبب منطقي لرفضنا الاستثمار في أبحاث وتطبيقات من شأنها أن تحقق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة والوقود الأحفوري. والأسوأ من ذلك، أن كل يوم يستمر فيه هذا الرفض، يفوّت فرصة من شأنها رسم ملامح اقتصاد يقوم على الاستدامة في المستقبل.

ولا مجال اليوم كذلك للمقارنة بين معدلات الاستفادة الحالية من مصادر الطاقة، وما يمكن أن تصل إليه تلك المعدلات إذا تم الاستثمار في تطبيقات الاستدامة، فقد حان الوقت لتجاوز الحلول والممارسات التقليدية. كما أصبح التفكير في حلول مبتكرة فيما بعد خلايا الوقود وطاقة الرياح، وحتى الطاقة الشمسية، ضرورة مُلحّة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم. ومع أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل بداية رائعة يليها الاستثمار بمليارات الدولارات، نظل بحاجة إلى التوسع، وتسريع وتيرة التقدم في تطبيقات مجالات الاستدامة، إذا كنا نريد أن نحقق نجاحاً ملموساً في فترة وجيزة.

لقد حان الوقت كذلك لتحديد المجالات الحيوية للأبحاث الأساسية، والاعتماد بصورة رئيسية على الابتكار، والتفكير الإبداعي من أجل أن تتوافر لدينا فرصة في الوصول إلى المستويات التالية في هذه الأبحاث، وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الوقود والطاقة، والتي قد تصل إلى نسبة 100%.

نحن بحاجة ماسّة إلى إعادة النظر في إطارنا المرجعي لكفاءة استخدام الطاقة، على أن يكون الخيار الأفضل لذلك هو توعية الأطفال في سن مبكرة. لهذا السبب تعد جائزة زايد لطاقة المستقبل واحدة من المبادرات الرائدة التي تسعى لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الجانب، ولن يسعنا ابتكار وسائل، وسبل جديدة إذا بقينا نركز على الأساليب التقليدية في التعامل مع مصادر الطاقة، بل إن ذلك سيخلّف مجتمعاً غير قادرٍ على تلبية احتياجاته.

ليس هناك شك في أن الطبيعة يمكن أن تكون مصدر إلهام أكبر مما نتخيل، بل وأفضل بكثير، فالطبيعة لا تترك خلفها انبعاثات كربونية، أو غاز الميثان، عند القيام بعملياتها اليومية، بل تستغل العديد من مصادر الطاقة غير الملحوظة التي بدأنا للتو في محاولة فهمها.

اقتصادي بلجيكي ومؤلف كتاب «الاقتصاد الأزرق 10 سنوات، 100 ابتكار، 100 مليون فرصة وظيفية»