«زايد لطاقة المستقبل» تحسن حياة 289 مليون شخص

سيد الحجار (أبوظبي)

ساهم الفائزون بجائزة زايد لطاقة المستقبل منذ تأسيسها قبل نحو 10 سنوات، في تبني الممارسات المستدامة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة حول العالم.

وحققت الجائزة عبر 57 فائزاً حتى اليوم نتائج ملموسة ساهمت في تحسين حياة نحو 289 مليون شخص حول العالم، ابتداءً من مساعدة ودعم اللاجئين وتمكين النساء وإشراك ودمج الشباب وصولاً إلى تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حدّدتها الأمم المتحدة داخل الدولة وفي الخارج.

وتهدف جائزة زايد لطاقة المستقبل التي تحتفي برؤية الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المتمثلة بالحفاظ على البيئة وتبنّي الممارسات المستدامة، إلى معالجة هذه التحديات من خلال تكريم رواد ومبتكري الاستدامة.

وتضم الجائزة خمس فئات تشمل الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، وأفضل إنجاز شخصي للأفراد، والجائزة العالمية للمدارس الثانوية، وتعمل الجائزة كذلك على إبراز الحلول الهادفة والمبتكرة والمساهمات والجهود التي تسعى إلى بناء مستقبل أفضل لهذا العالم وتوفير الطاقة النظيفة للجميع.