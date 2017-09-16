تعاون إماراتي روسي لضمان توازن سوق الطاقة

أستانا، طوكيو (وام ورويترز)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن لدى دولة الإمارات علاقة ممتازة مع روسيا في قطاع الطاقة، حيث لعبت موسكو دوراً كبيراً بالتعاون مع دول الخليج العربي ودول منظمة «أوبك» في توازن سوق الطاقة.

وقال معاليه، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات خلال زيارته كازاخستان وحضوره حفل اليوم الوطني الذي نظمه جناح الإمارات في معرض إكسبو 2017 الذي تستضيفه أستانا، إن الإمارات تنظر إلى السوق الروسي بأهمية كبيرة، مشيراً إلى أن لدى الإمارات استثمارات في روسيا في قطاع الطاقة وهناك مشاريع تم الإعلان عنها ومشاريع أخرى تدرس في قطاع البتروكيماويات.

وقال معالي سهيل المزروعي إن أسعار النفط تتحكم بها عدة عوامل، واصفاً العملية بالمعقدة إلا أنه أكد أن السياسة والمشاكل الجيوسياسية التي تحصل في الدول أو في المناطق المنتجة للنفط تتدخل في أسعار النفط. كما أكد معاليه صعوبة تحديد عامل واحد فقط يتحكم في سعر النفط، وقال «السعر تتحكم به عدة عوامل مثل الطلب والعرض بنسبة أكبر والسياسة لها دور لكن ليس بالرئيسي والكبير». وقال معاليه «اليوم بعد اتفاق «أوبك» مع الدول غير الأعضاء في المنظمة والدور الكبير الذي لعبته روسيا في توازن السوق أعتقد أن دورها بات مكملا وليس تنافسياً».

وأضاف معاليه «بالتأكيد نحن وروسيا ننتج البترول، لكن ليس بالضرورة أن نكون متنافسين فالعالم بحاجة لروسيا وبحاجة لدول «أوبك»، وأعتقد أن دول الخليج ودول أوبك تحتاج لروسيا وروسيا أيضاً تحتاج لدول أوبك»، واصفاً معاليه التعاون بين الجانبين بالممتاز وأبدى تطلعه إلى أن يكون هناك تكامل وليس مجرد تعاون.