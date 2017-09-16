«اللوفر» وجهة جديدة للسياحة في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتضافر جهود وكلاء السفر والسياحة بأبوظبي للترويج لافتتاح متحف اللوفر في مختلف دول العالم وإضافته كجزء رئيس من برامج السياح القادمين للإمارة، ليحقق نقلة نوعية في عدد السياح وفي التنوع السياحي الذي تقدمه الإمارة لزوارها وسكانها، وذلك في أعقاب الإعلان عن موعد الافتتاح في 11 من نوفمبر المقبل.

وقال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات، إن متحف اللوفر يعد إضافة مهمة لأبوظبي وللإمارات بشكل عام، حيث إنه عمل مميز استغرق وقتاً وجهداً ليخرج بحلة معمارية مميزة وتحفة نادرة، حيث سيكون إضافة كبيرة للسياح وزوار أبوظبي.

وأضاف أن افتتاحه في نوفمبر يأتي في محله، حيث إنه يعد من أنشط أشهر السنة بالنسبة للسياح فهو موسم سياحي نشط في أبوظبي، وبالتالي يحظى زوار الإمارة بفرصة التعرف على هذا المتحف.

وقال الكعبي إن المتحف يستقطب المزيد من السياح من محبي الثقافة وبالتالي ستكون السياحة الثقافية جزءاً أساسياً من مكونات ومنتجات السياحة في أبوظبي لتتكامل مع السياحة الترفيهية والأعمال والعلاجية وغيرها.