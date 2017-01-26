«جنرال إلكتريك» توقع عقدين مع العراق

بغداد (الاتحاد)

وقعت «جنرال إلكتريك» عقدين مع وزارة الكهرباء العراقية، والتي سوف تساهم في إضافة 2 جيجاواط إلى الشبكة الوطنية، وتأمين نحو 1.75 جيجاواط من الطاقة المتوافرة في الشبكة الوطنية، لتعزيز البنية التحتية للقطاع.

وستنفذ «جنرال إلكتريك» محطتي السماوة وذي قار لتوليد طاقة بقدرة إنتاجية تضيف 1500 ميجاواط الى الشبكة الوطنية العراقية.

وستعمل «جنرال إلكتريك» على تركيب 4 توربينات غازية من طراز 9E بالدورة البسيطة في كل موقع خلال المرحلة الأولى من المشروع المزمع استكمالها في 2018.

أما المرحلة الثانية فتشمل تحويل محطة الطاقة إلى الدورة المركبة، وتزويد أحدث مولدات استعادة البخار وتقنيات التوربينات البخارية، كما ستكون الشركة مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاء للمشروع.