محبة للعائلة الملكية تطارد الأمير جورج في مدرسته

تبين أن المرأة التي أثارت إنذاراً أمنياً إثر اقتحامها المدرسة التي يرتادها الأمير جورج الصغير في لندن هي من «المعجبين المولعين» بالعائلة الملكية، على ما أفادت صحيفة «ذي صن».



وقد أوقفت المرأة الأربعينية، التي عرفت عنها الصحيفة على أنها لويز شانتري العاطلة عن العمل، الأربعاء بعد دخولها مرتين مدرسة «توماسز سكول» الخاصة في باتيرسي.

ونقلت الصحيفة عن والدتها رونا كروفرد (75 عاما) قولها «لم تكن لتلحق أي أذى بجورج. وهو كان سيكون بأمان معها. فهي تعشق العائلة الملكية والأطفال».

