ترامب يخوض رحلة إعادة التوازن الاقتصادي والتجاري مع العالم

أبوظبي(الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، إلى أن الخطوات التنفيذية التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تسلمه الرئاسة رسمياً تهدف إلى إعادة التوازن للولايات المتحدة في علاقاتها التجارية والاقتصادية والمالية مع العالم.

ومن أبرز الآليات التي يعتمدها ترامب ليحقق هذا التوازن هي إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية، حيث باشر بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع دول المحيط الهادئ، وفرض رسوم جمركية عالية على المصنعين في حال لم يعودوا إلى بناء مصانعهم في الداخل، وتخفيض الضرائب على الشركات من 35% إلى 15%، وبناء المشاريع التي تساهم في تخفيض تكلفة الطاقة، مثل مشروع أنابيب دوكوتا الذي أعلن عنه مؤخراً بتكلفة 17 مليار دولار، والذي يولد 28 ألف وظيفة، ويقلل من تكلفة استيراد الطاقة.

وتطرق التقرير إلى أنه في ظل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الإدارة الأميركية الجديدة أدت إلى المزيد من الوضوح لدى الأسواق المالية وكان أهم ترجمة لذلك هو تخطي مؤشر الداو جونز حاجز 20 ألف نقطة وهو مستوى تاريخي يتجاوزه للمرة الأولى مما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأميركي وكنتيجة لذلك أيضاً انخفضت أسعار الذهب بسبب ارتفاع شهية المستثمرين إلى المخاطرة.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها عجز تجاري بما يقارب 700 مليار دولار سنوياً منها 320 مليارا مع الصين و161 مليارا مع الدول التي تأتي ضمن اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ مثل اليابان وكندا والمكسيك ومع ألمانيا بحدود 74 مليار دولار سنوياً وفي حال تمكن ترامب من إعادة التوازن التجاري وتساوت الولايات المتحدة تجارياً مع هذه الدول فذلك سيشكل دفعا قويا للاقتصاد الاميركي حيث يشير التقرير في دراسة أولية أجراها مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن قيمة العجز التجاري في حال وصل إلى نقطة التساوي فسينعكس ذلك بما يقارب بثلاثة أضعاف على الاقتصاد الاميركي أي بزيادة نحو 3 تريليونات دولار على الناتج المحلي الاجمالي.