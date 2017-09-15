تمساح يقتل صحفياً بريطانياً

وكالات

عثرت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، على جثة صحفي مبتدئ يعمل في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية قتله تمساح أثناء قضائه عطلة في سريلانكا.

وعثر غواصون على جثة بول ماكلين، وهو في الرابعة والعشرين من العمر، في قاع بحيرة بلدة «باناما» الساحلية، في جنوب شرق الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، بحسب ما كشف ناطق باسم الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة «كانت الجثة عالقة في الوحل في الموقع الأخير الذي شوهد فيه» الصحافي الذي تغطي 6 أو 7 جروح ساقه اليمنى.

وأفاد المصدر عينه بأن تمساحاً هاجم ماكلين بعد ظهر أمس الخميس.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن شاهد عيان قوله إن مكلين كان يقضي عطلته بصحبة أصدقائه على مقربة من خليج «أروجام» عند الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة عندما سمع سكان استغاثته بينما كان التمساح يجره إلى النهر.

وقال فاواس لافير، وهو صاحب مدرسة لتعليم ركوب الأمواج، لـ«بي.بي.سي» «عندما وصلوا إلى البقعة التي حدث فيها هجوم التمساح، لم يتمكنوا من إنقاذه لأن التمساح كان قد جذبه إلى عمق المياه ولم يتمكنوا من رؤية ما يحدث».

وقالت «فايننشال تايمز» على موقعها الإلكتروني إن أصدقاء مكلين تعرفوا على جثته.

وقال مدير التحرير جيمس لامونت «لا نعرف تفاصيل كثيرة عن الملابسات... قلوبنا مع أسرته وأصدقائه وذويه».