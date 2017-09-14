الإمارات و الظفرة .. ثلاثية لـ «رد الاعتبار»



تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017 الإمارات و الظفرة سامي عبدالعظيم(رأس الخيمة) يتذكر لاعبو «الصقور» جيداً تاريخ 3-3 -2017 وهم يتأهبون للقاء الظفرة مساء اليوم في الجولة الافتتاحية من دوري الخليج العربي، وذلك لأن الفريق يومها خسر بثلاثية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره، في مرحلة مهمة كان يسعى من خلالها لتدارك الأمور، بعد مرحلة سيئة من النتائج دفعته للتراجع كثيراً إلى المراكز الأخيرة على لائحة الترتيب. ولم ينس إيفان هاشيك تأثير هذه الخسارة وتحدث عنها صراحة، في المؤتمر الصحفي أمس الأول ، وقال إنه يتمنى أن تكون النتيجة لمصلحة فريقه بثلاثية نظيفة لرد الاعتبار لما حدث في مرحلة الإياب من الموسم الماضي. وبدا المدرب التشيكي الذي يواصل ظهوره الثاني مع «الصقور» في الدوري، في حالة من التفاؤل بأن الأمور تتحسن على مستوى الأداء الفني، وهو ما دفعه للتحدث صراحة عن فكرة رد الاعتبار أمام فريق الظفرة. ساشا.. الرقم الصعب أصبح اللاعب الأرجنتيني ساشا من العناصر المهمة في صفوف «الصقور»، بعد المردود الهجومي الممتاز اللاعب الموسم الماضي، والذي كشف عن الكثير من القدرات الإيجابية. ... المزيد