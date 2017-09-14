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الشارقة - النصر .. فاندرلي يعود إلى ملعب «الملك»
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تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017

علي معالي (دبي)

بعد 495 يوماً يعود البرازيلي فاندرلي«28 سنة» مهاجم النصر إلى ملعب الشارقة، عندما يلتقي فريقه العميد مع الملك الشرقاوي في الجولة الأولى للفريقين في دوري الخليج العربي، وكان فاندرلي خاض آخر مباراة مع الشارقة في الدوري له ضد دبا الفجيرة في 8 مايو 2016، وانتهت بالتعادل السلبي، ومنذ ذلك التاريخ لم يواجه اللاعب فريقه القديم مطلقا، حيث ستكون أولى المواجهات أمام فريقه القديم الليلة.

ومن المفارقات أن الملك يفتقد اليوم واحداً من أبرز اللاعبين والهدافين، وهو الفنزويلي ريفاس الذي انتقل قبل أيام قليلة إلى الهلال السعودي.

ويعتبر لقاء الشارقة مع النصر اليوم هو الأول بينهما في الجولة الأولى منذ انطلاق عصر الاحتراف في ملاعبنا موسم 2008/‏ 2009، وهو ما سيمنح للمباراة مذاقها الخاص، لرغبة كل فريق في أن تكون البداية انطلاقة مهمة نحو تحقيق المزيد من الطموحات الإيجابية.

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