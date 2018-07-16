ابن ثعلوب يوجه الدعوة لزلاتكو لحضور يوبيل الزعيم

أبوظبي (الاتحاد)

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضي للاستثمار، الدعوة لمدرب منتخب كرواتيا وصيف العالم زلاتكو داليتش، مدرب العين السابق، لحضور احتفال نادي العين بيوبيله الذهبي في ديسمبر المقبل، تزامناً مع مشاركة زعيم الكرة الإماراتية في بطولة كأس العالم للأندية 2018 التي تستضيفها الإمارات.

وقال ابن ثعلوب: تأتي دعوة زلاتكو داليتش عرفاناً وتقديراً لبصمته في بطولة كأس العالم التي اختتمت في روسيا بنجاح كبير لم يسبق له مثيل، والتي حقق فيها منتخب كرواتيا المركز الثاني وهو إنجاز لم تحققه كرواتيا في تاريخها.

وقال إن منتخب فرنسا استحق التهنئة والفوز، رغم التفوق الفني لمنتخب لكرواتيا من واقع الإحصاء الفني لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أشار لتفوق الكروات على مدى الشوطين وبنسبه كبيرة، إلا أن بعض الأخطاء الفردية منحت الفوز لمنتخب فرنسا، الذي استثمر تلك الأخطاء مستفيداً من المهارات الفردية وخبرة لاعبيه، فنال اللقب الثاني في مشواره الكروي بقيادة ديدييه ديشامب، الذي سطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم.

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي: لقد استحقت روسيا كأس التميز التنظيمي لخروج المونديال في ثوب رائع استحقت عليه الإشادة، على الرغم من الهواجس الأمنية التي سبقت انطلاقة المونديال، إلا أن موسكو قبلت التحدي وقدمت نسخه استثنائية من كافه الجوانب، لتكسب احترام العالم كما كان متوقعاً.