التغذية الخاطئة.. قاتلة

لندن (د ب أ)

قال باحثون بريطانيون إن التغذية الخاطئة لعبت العام الماضي دوراً حاسماً في واحدة من كل خمس حالات وفاة على مستوى العالم.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «لانسيت» البريطانية المتخصصة؛ فإن خطر وفاة الإنسان يزداد مثلا عندما لا يتناول قدراً كافياً من منتجات الحبوب والفاكهة، أو عندما يتناول نسبة كبيرة من الملح في طعامه، ما يؤدي إلى مشاكل صحية منها زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وأكد كريستوفر موريا، من معهد الصحة التابع لجامعة واشنطن بمدينة سياتل، أن البدانة تمثل مشكلة خطيرة في دول كثيرة.

وأوضح أن الدراسة أظهرت أن 1.1 مليار إنسان على مستوى العالم عانوا من مشاكل نفسية العام الماضي. وشارك في الدراسة أكثر من 2500 خبير ببيانات أخذت من 130 دولة، وتناولت عوامل المرض والإصابة.