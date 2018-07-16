روسيا تفوز داخل اللعب وخارجه

موسكو (د ب أ)

مع إسدال الستار على منافسات بطولة كأس العالم 2018، توج المنتخب الفرنسي بطلاً على أرض الملعب إثر الفوز على نظيره الكرواتي 4 /‏ 2 في المباراة النهائية بالعاصمة موسكو، ولكن روسيا توجت عبر المونديال داخل الملاعب وخارجها، حيث استطاعت من خلال البطولة تحطيم العديد من الصور السيئة التي سبقت المونديال كانت مليئة بالمفاجآت.

وردت روسيا بالشكل الأمثل على العديد من الانتقادات التي طالتها قبل انطلاق البطولة، من خلال العروض الرائعة للمنتخب الروسي قبل خروجه من دور الثمانية، وكذلك من خلال التنظيم الجيد للبطولة، والذي نال إشادة واسعة ووصفه الكثيرون بأنه الأفضل في تاريخ كأس العالم.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن المونديال الذي استضافته روسيا هو «الأفضل على الإطلاق» في تاريخ كأس العالم.

ونالت روسيا إعجاباً هائلاً من خلال حداثة الاستادات الـ12 التي احتضنت فعاليات البطولة في 11 مدينة، والتنظيم الذي بدا مثالياً، وكذلك حسن الضيافة من قبل الشعب الروسي لمئات الآلاف من الزوار الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم.