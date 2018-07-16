«عالمية» فاطمة بنت مبارك للرماية تدشن الموقع الرسمي

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، الموقع الرسمي للحدث الأبرز للسيدات على صعيد العالم في حفل أقيم خصيصاً لهذه المناسبة بحضور اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وعدد من أعضاء اللجنة.

واستمراراً للنجاح الكبير الذي حققته البطولة تنطلق النسخة الجديدة من البطولة هذا العام في أربع دول تمثل ثلاث قارات مختلفة في واحدة من أقوى منافسات رياضة الرماية على المستوى العالم وتحديداً الرماية النسائية.

أطلقت اللجنة المنظمة العليا الموقع الرسمي للبطولة ليكون منصة إعلامية تعرض كافة الأخبار والنتائج والصور وبعض مقاطع الفيديو والبث الحي للمنافسات، ليقدم خدمة إعلامية شاملة لمتابعي رياضة الرماية بمختلفة أنحاء العالم عبر الموقع.

وبدأت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي، استعداداتها لانطلاق هذا الحدث الضخم في بقاع مختلفة عالياً، حيث تقام البطولة في ثلاث قارات بأربع دول مختلفة وتبدأ الفاعليات في قارة أوروبا وتحديداً بمدينة تودي الإيطالية الخميس المقبل ثم تطير البطولة إلى قارة أفريقيا وتحديداً في القاهرة عاصمة مصر، خلال شهر سبتمبر، ثم تستمر في القارة السمراء لكن هذه المرة بالمملكة المغربية بمدينة الرباط، وتختتم المنافسات بالقارة الآسيوية في العين.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن سعادته البالغة بتدشين الموقع بالتزامن مع موعد بداية النسخة الثانية التي تبدأ بجولة تودي الإيطالية معقل الرماية العالمية، مؤكداً أن النسخة الحالية من البطولة ستشهد طفرة كبيرة في التجهيزات، حيث ستقام بأكثر من دولة عربية، كما أنها البطولة الوحيدة على مستوى العالم ذات الجوائز المالية الكبيرة المرصودة من قبل اللجنة المنظمة العليا حرصاً على دعم المرأة وتطوير المستوى الفني لجميع الراميات في كل أنحاء العالم.

من جانيه، أكد العميد حسن بن هدية الشحي، المدير التنفيذي للبطولة، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتقديم نسخة أكثر تميزاً للبطولة وتليق باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتوفر الفرصة لجميع الراميات من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم المنافسة الشريفة والاطلاع على المدارس المختلفة، وإتاحة الفرصة لهن للاحتكاك القوي للارتقاء بمستواهن والمنافسة على أعلى المستويات وفي مختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح الشحي، أن النسخة الحالية تشهد مشاركة عدد ضخم من الراميات من 20 دولة مختلفة، ما يبشر بإمكانية حدوث نقلة نوعية كماً وكيفاً وخروج بطولة قوية ومشاركة فعالة من جميع الدول الحريصة على المنافسة والتواجد في ذلك الحدث المهم.