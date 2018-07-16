منتخبنا يواجه مصر في «عربية» شباب السلة اليوم

القاهرة (الاتحاد)

يواجه منتخبنا للسلة نظيره المصري في اليوم الثاني من البطولة العربية للشباب تحت 18 سنة التي تقام في مجمع الصالات باستاد القاهرة، فيما يلتقي في المجموعة الأولى منتخبا الجزائر والأردن، يليهما السودان والبحرين، ثم منتخبنا الوطني مع نظيره المصري في أقوى مباريات هذه الجولة التي تعتبر اختباراً حقيقياً لمنتخبنا وهو يواجه الفريق المرشح بقوة لحصد اللقب السابع عشر.

تضم تشكيلة المنتخب حسن عبدالله ومحمد حيدر وحامد عبداللطيف وعبدالعزيز أحمد وعبدالعزيز هيكل وحسين إبراهيم وعبدالله خالد ومحمد محمود وراشد حسن ومحمد توفيق ومحمود وسيم وسعيد خميس ومحمد عبدالرحمن، يقود المنتخب المدير الفني الدكتور منير بن الحبيب والمدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم ومساعده جاسم عبدالرضا ومدير الفريق راشد النقبي.

وكانت مباريات اليوم الأول قد أسفرت عن فوز مصر على الأردن بنتيجة 78-54، فيما كسب البحرين منتخب تونس بنتيجة 76-61، كذلك حقق المنتخب الجزائري فوزاً كبيراً على نظيره السوداني 65-27.

من ناحية أخرى، عقد اجتماع عام لحكام البطولة بحضور نائبي رئيس الاتحاد العربي الدكتور مجدي ابو فريخة وعبدالرحمن المسعد، وأمين عام الاتحاد عبدالله شلبي، وتم التأكيد على ضرورة بذل الجهد وإظهار الوجه التحكيم العربي بصورة مشرفة.