التغير المناخي سبب اشتداد الأعاصير.. بلا دليل قاطع!

باريس (أ ف ب)







ازداد إعصارا «إرما» و«هارفي» شدة نتيجة الاختلال المناخي، فالعلماء على قناعة بذلك الأمر، لكن لا يزال ينقصهم «دليل قاطع» لتأكيد ذلك علناً. وعناصر الإثبات متوافرة، من ارتفاع مستوى البحار إلى اشتداد حرارة المحيطات والتقلبات في الغلاف الجوي. ونماذج المحاكاة المعلوماتية قادرة على تأكيد كل هذه التغيرات. لكن معلومة واحدة لا تزال ناقصة لقطع الشك باليقين ألا وهي بيانات تتبع لهذه الأعاصير على فترة طويلة بما فيه الكفاية.



ويُقرّ «دان ميتشل»، المتخصص في تيارات الغلاف الجوي في جامعة «بريستول» البريطانية: «إنه لأمر مزعج بالفعل، فما زلنا عاجزين عن التأكيد بنسبة 100 في المئة أن (إرما) اشتد بسبب التغير المناخي، في حين يمكننا البت بالأمر في كل الحالات الأخرى، مثل موجات الحر».

غير أن علماء كثيرين يعتبرون أن هذه القضية مدعمة ببراهين كافية. ويوضح «أندرز ليفرمان»، الأستاذ المحاضر في جامعة «بوستدام» أن علوم الفيزياء واضحة جداً في هذا الشأن، فالأعاصير تستمد طاقتها المدمرة من حرارة المحيطات.

