في ليبيا.. مساع «أممية» لتحسين ظروف المهاجرين «المروعة»

سان خوسيه (أ ف ب)

تسعى منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تحسين الظروف «المروعة» لاحتجاز المهاجرين في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011 وإعادة الراغبين منهم والقادرين إلى دولهم.

وقالت «لورا تومسون»، نائبة المدير العام للمنظمة، بعد مؤتمر حول الهجرة في كوستاريكا، أمس الأول: «أعتقد أن هناك 31 أو 32 مركز احتجاز، نصفها خاضع لسيطرة الحكومة أو في أماكن تابعة لسيطرتها».

وأضافت تومسون: «لا أعتقد أن أحداً يعرف عدد الأشخاص المحتجزين في هذه المنشآت، حيث الظروف سيئة للغاية»، مشيرة خصوصاً إلى «نقص في الأغذية وظروف صحية غير مؤاتية ووضع النساء والأطفال والرجال معاً من دون الفصل بينهم».

وكانت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية قد نددت في رسالة مفتوحة إلى الحكومات الأوروبية نشرت في السابع من سبتمبر بسوء معاملة يلقاها في ليبيا المهاجرون، الذين يحاولون عبور البحر المتوسط.